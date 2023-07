Juventus Women e Salvai ancora insieme: ufficiale il rinnovo

Juve Women, rinnova Salvai: è ufficiale

Questo il comunicato del club bianconero: "Cecilia Salvai rinnova con la Juventus fino al 2026. La storia, cominciata con la nascita delle Juventus Women, continua ancora. 122 presenze, 7 gol fatti e 11 trofei vinti. Si riparte da questi numeri, per continuare a inseguire grandissimi obiettivi insieme, com'è stato dal primo giorno. Numeri a cui affiancare tutto ciò che Cecilia ha saputo dare alla Juventus anche fuori dal campo, come riferimento costante, incarnando i nostri valori nel miglior modo possibile. Un tipo di apporto che non si può quantificare, ma che chiunque abbia lavorato al suo fianco, così come i tifosi, ha sempre percepito come fosse tangibile. Finora sono stati tantissimi i momenti speciali e indimenticabili. Spiccano le vittorie, ma anche gli ostacoli, presentatisi a volte sotto forma di momenti difficili, qualche volta anche di sconfitta, o come dei brutti infortuni, forse la parte più difficile da affrontare. Tutti superati insieme, a casa, come in famiglia. Per lei la Juventus continuerà ancora a essere questo. Una casa e la sua famiglia, da vivere soprattutto in campo, con la grinta, l'eleganza e la voglia di vincere di sempre. Congratulazioni, Ceci!".