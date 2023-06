Champions Juve Women, sorteggiate le sfidanti della prima fase

La Juventus Women ha terminato il campionato in seconda posizione, qualificandosi così per la prossima edizione della Champions League . Le bianconere dovranno però seguire il " percorso piazzate ", non avendo vinto il titolo, a partire dalla prima fase. Da testa di serie in questo Mini Tournament se la vedranno con le kazake dell’ Okzhetpes per poi affrontare, eventualmente, la vincente dell'altra sfida del Gruppo 2 tra Eintracht Frankfurt e FC Slovácko.

Women Champions League, il format

La vincenti dei Mini Tournament passeranno alla seconda fase di qualificazione, con sorteggio previsto per il 15 settembre a Nyon, dove troveranno le seconde classificate delle sei federazioni più in alto nel ranking. Cinque di queste accederanno ai gironi, dove sono già presenti le campionesse d'Europa del Barcellona e il Lione, Bayern e Chelsea. A completare il quadro dei raggruppamenti saranno altre 7 squadre dal "percorso campioni". Anche quest'ultimo è diviso in due fasi, in base al posizionamento della Lega di appartenenza nel Ranking. Le vincitrici dei campionati delle federazioni dal 5° al 7° posto (Svezia, Repubblica Ceca, Italia) accederanno al turno 2, mentre gli altri accederanno al turno 1. Una volta stabiliti i quattro gironi, le varie squadre si sfideranno in match d'andata e ritorno tra ottobre e dicembre, con le prime due che si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta di marzo.