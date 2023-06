Champions femminile, trionfo Barcellona, 3-2 al Wolfsburg in rimonta

Il Barcellona difende il titolo di campione d'Europa e vince nuovamente la Champions League femminile in finale contro il Wolfsburg. Il match si è disputato al PSV Stadion di Eindhoven davanti a oltre 33 mila spettatori, una grande cornice per un movimento in crescita. Un match show, terminato 3-2 a favore delle spagnole, brave a rimontare il risultato, dopo il doppio vantaggio delle avversarie.