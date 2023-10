Diretta Milan-Juventus Women ore 19: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Primo grande banco di prova per la Juventus Women. La squadra di Joe Montemurro, dopo aver sconfitto Pomigliano prima e Sampdoria poi con l'incredibile poker di Beerensteyn, di fronte si ritrova il Milan. Una sfida in cui le bianconere dovranno far fronte all'assenza di Gunnarsdottir per squalifica. Una sfida con tanti incroci: la scorsa estate Cernoia ha salutato la Juve per approdare in rossonero dove ha ritrovato un'altra ex bianconera, ovvero Staskova. Lato Milan, ci sarà invece il primo incontro con Thomas, approdata nei mesi scorsi presso la corte di mister Montemurro.