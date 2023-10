Juve Women, show in Coppa Italia: è 6-0 al Chievo, ora c'è la Samp

Juve Women, 6 gol al Chievo

Dopo appena 3' le bianconere si portano in vantaggio: lancio precisissimo di Cascarino, con Beerensteyn che batte Beka. Al 6' subito il raddoppio: Palis serve Thomas, il suo tiro viene respinto dal portiere gialloblù ma sulla sfera si fionda Nystrom che, a porta sguarnita, non può che segnare. Le bianconere continuano ad attaccare senza sosta, e poco prima della mezz'ora arriva lo 0-3: corner di Boattin, Picchi colpisce la palla per anticipare Thomas ma infila la palla nella sua rete. Il Chievo prova a rientrare in partita, ma il gol segnato da Marengoni viene annullata per evidente offside. Nella ripresa, dopo la rete annullata a Nystrom (anche in questo caso per fuorigioco), al 71' le bianconere calano il poker: Bonansea tocca per Thomas che davanti a Beka non sbaglia. Passano altri 5' e a segnare lo 0-5 è Garbino, che sull'assist di Moretti non deve fare altro che spingere in rete. Risultato che viene fissato all'85' da Bonansea che, con un bel pallonetto, supera l'estremo difensore avversario. Bianconere che accedono così ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Intanto domenica la squadra di Montemurro si rifocalizzerà sul campionato: arriva il Sassuolo.