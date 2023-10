Juve Women, altra goleada: 4-0 al Sassuolo, aggancio alla Roma in vetta

La Juventus Women si conferma inarrestabile. Avvio di campionato praticamente perfetto delle ragazze di mister Joe Montemurro : le bianconere, dopo aver surclassato il Chievo in Coppa Italia per 6-0 , sconfiggono largamente il Sassuolo in Serie A . Quattro gol segnati, quarta vittoria su quattro partite, primo posto a punteggio pieno insieme alla Roma. Dopo l'amara delusione dell'esclusione dalla Champions, la Juve Women si è rialzata come meglio non poteva.

Juve Women, 4-0 al Sassuolo e primato

Le bianconere partono subito forte, e al 6' sono già avanti: errore di Filangieri, Beerensteyn recupera palla e davanti la porta resta lucidissima. Dopo un gol salvato da Boattin su Philtjens, la Juve trova il raddoppio al 21': palla in profondità per Bonansea, che dalla destra ha spazio e tempo per crossare alla perfezione sulla testa di Girelli che segna così il 2-0. Le padrone di casa non vogliono fermarsi, e infatti poco dopo la mezz'ora arriva il 3-0: Garbino serve Beerensteyn, che sul fronte mancino si accentra saltando Filangieri e Passeri, conclude perfettamente sul primo palo ed è gol. La quarta marcatura arriva proprio a fine primo tempo: erroraccio della retroguardia neroverde su rimessa dal fondo, la sfera viene rimpallata su Garbino per poi finire in rete. Nella ripresa, con 4 reti di vantaggio e la superiorità numerica (espulsione per Santoro), le bianconere gestiscono e calano i ritmi, pur sfiorando diverse volte il gol (miracolosa Durand al 53' sulla conclusione a botta sicura di Beerensteyn, a cui viene così negata la tripletta). Juve che ottiene così la quarta vittoria in quattro gare e aggancia la Roma in vetta. A giocare quest'oggi, però, non soltanto la squadra di Montemurro contro il Sassuolo...