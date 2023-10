Juve Women, Beerensteyn e Girelli stendono la Fiorentina: ora la Roma

La Juventus Women si dimostra inarrestabile: arriva la quinta vittoria in campionato in cinque gare giocate. Le ragazze di mister Joe Montemurro , dopo il poker rifilato al Sassuolo , vincono un combattutissimo match contro la Fiorentina per 1-2. Una vittoria preziosa per le bianconere, che tengono saldo il comando della classifica in attesa del big match della prossima giornata di campionato: domenica 5 novembre la gara contro la Roma .

Juve Women ok con la Fiorentina

La Juve Women parte forte, dopo 1' trova il gol che viene annullato per fuorigioco: Caruso serve in area Girelli che segna da distanza ravvicinata ma partendo da posizione di offside. La Fiorentina reagisce, ci prova in paio di occasioni con Lundin, ma la chance più grande dell'avvio di gara è ancora di marca bianconera: Girelli di testa colpisce la palla e trova il palo. Le bianconere conquistato metri, creano occasioni e al 34' passano in vantaggio: azione personale di Beerensteyn, che si accentra e conclude di destro trafiggendo Schroffenegger. Nella ripresa la squadra di Montemurro entra in campo grintosa, desiderosa di chiudere il discorso: i tentativi di Grosso prima e della solita Beerenesteyn poi non trovano fortuna. Alla fine a trovare il gol è la Fiorentina: calcio d'angolo, Catena svetta anticipando Gunnarsdottir ed è 1-1. La gioia per le viola dura però ben poco: al 76' Georgieva trattiene Girelli in area di rigore, penalty concesso alle bianconere e secondo giallo per la calciatrice della Fiorentina, che lascia le compagne in 10. Dal dischetto si presenta proprio Girelli, che non sbaglia e segna il gol vittoria. Tre punti preziosi per la Juventus Women, che si presenta così allo scontro diretto con la Roma con 15 punti ottenuti sui 15 disponibili.