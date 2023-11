Juve Women, primo ko in campionato: tris Roma, giallorosse in vetta

Juve Women ko, tris Roma

La gara è iniziata con un sostanziale equilibrio, ma col passare dei minuti è la Roma primeggiare, al punto da trovarsi in vantaggio di 3 reti. Dopo la traversa colpita qualche minuto prima, Giugliano porta in vantaggio le giallorosse al 27': grande azione di Haavi sulla destra, Boattin respinge la sfera nei pressi della linea di porta, ma è tempestiva l'attaccante della Roma a ribadire in rete di testa. Nonostante il gol del vantaggio le due squadre continuano a darsi battaglia: le bianconere si rendono pericolose con Girelli e Beerensteyn, le giallorosse con Haavi. Ed è proprio quest'ultima, ad inizio ripresa, a siglare il raddoppio: Cascarino si fa soffiare ingenuamente palla, Haavi non sbaglia davanti a Peyraud-Magnin. Al 57' arriva addirittura il tris per la squadra di mister Spugna: altra disattenzione difensiva per le bianconere, con Giacinti che recupera la palla e fa involare Viens che insacca in maniera glaciale. Dopo appena 3' arriva la replica della Juve, che prova a rientrare in partita: Bonansea per Grosso che prova la conclusione, Ceasar fulminata ed è 1-3. Nonostante la rete, nella parte finale va più vicina la Roma a trovare il gol che la Juve. La squadra di Montemurro trova così il primo ko in campionato, e si vede staccare dalla Roma che si porta a +3, conquistando la vetta solitaria.