Juve Women, poker al Pomigliano e Roma agganciata: è Beerensteyn show!

La Juventus Women torna più carica che mai dalla sosta per le nazionali e stende il Pomigliano con un netto 4-0. Le bianconere di mister Joe Montemurro sbloccano la sfida nel primo tempo con Gunnarsdottir e dilagano nella ripresa. Diventano così quattro le vittorie consecutive per la Juventus (un filotto che ha compreso il rotondo 5-0 sull'Inter ), che dunque aggancia momentaneamente la Roma in vetta alla classifica a 27 punti, in attesa del match di domani delle giallorosse contro il Milan .

Juventus Women, poker al Pomigliano

Le bianconere partono subito all'arrembaggio alla ricerca del gol del vantaggio: numerosi i tentativi per le ragazzi di mister Montenurro, troppo poco fredde sotto porta. La gara si sblocca però alla mezz'ora: azione sulla destra di Thomas, palla per Gunnarsdottir che di testa non perdona Gavillet. Nella ripresa la musica non cambia, è sempre la Juventus a tenere il pallino del gioco e a creare occasioni. Il raddoppio arriva al 66': Beerensteyn, dopo diversi tentativi poco fortunati, prova la conclusione dal limite dell'area trovando, stavolta, l'angolino. L'olandese si sblocca e si scatena, segnando la sua doppietta dopo 4': cross chirurgico di Cantore, Gunnarsdottir non ci arriva ma Beerensteyn si. In pieno recupero ancora una volta Beerensteyn protagonista, con l'attaccante che conquista calcio di rigore: dagli 11 metri si presenta Bonansea che non sbaglia e fissa il risultato sul 4-0. Prossimo appuntamento per le bianconere sabato prossimo alle 15 in casa della Sampdoria.