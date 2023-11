Juve Women, che spettacolo: manita all'Inter con Thomas trascinatrice

Una gara senza storia, una vittoria preziosa in chiave classifica. La Juventus Women stende per 5-0 l'Inter : ad una settimana dalla sfida maschile , le bianconere fanno proprio il primo derby d'Italia. Una gara indirizzata già dopo 5' e con il risultato consolidato ulteriormente nella ripresa. Protagonista indiscussa Thomas , autrice di una doppietta reallizzata in nemmeno 10'. Le bianconere restano così in scia della Roma capolista, ieri vittoriosa in trasferta contro il Sassuolo .

Juve Women, poker contro l'Inter

Dopo appena 2' la Juventus Women trova già il gol del vantaggio: Thomas sull'esterno serve un pallone al centro su cui la retroguardia nerazzurra interviene in maniera approssimativa, la sfera arriva a Caruso che di prima intenzione batte Durante sul primo palo. Al 5' arriva già il raddoppio della squadra di mister Joe Montemurro: azione di Grosso che in area si libera per la conclusione e lascia partire un siluro col suo sinistro che si infila sotto l'incrocio dei pali. Le bianconere gestiscono, l'Inter accusa evidentemente l'1-2 in rapida successione. E infatti per tutta la prima frazione è la Juventus a sfiorare il gol a più riprese: prima spreca Beerensteyn, che tutta sola in area non sfrutta l'assist di Grosso, poi ci prova Nystrom, murata dalla retroguardia avversaria davanti alla porta. Inizia la ripresa e al 52' le bianconere trovano il tris: calcio di punizione di Caruso, elevazione imponente di Thomas che di testa sigla il 3-0. Passano altri 8' e arriva anche il poker: Cascarino, Grosso e Garbino portano avanti l'azione, la palla arriva a Thomas che segna, siglando la sua personalissima doppietta. La partita è ormai indirizzata, ma le padrone di casa non si fermano e segnano anche il 5-0: Simonetti ferma irregolarmente Girelli in area, ed è proprio quest'ultima a presentarsi dagli 11 metri spiazzando Durante. La Juventus Women si porta così a 21 punti in classifica con 7 vittorie e 1 sola sconfitta, a -3 dalla Roma capolista e reduce da 8 successi in 8 gare giocate.