Juve Women ko contro la Sampdoria: Beerensteyn spreca, l'ex Bragonzi no

Arriva la seconda sconfitta stagionale per la Juventus Women . Dopo il ko contro la Roma dello scorso novembre , le bianconere cadono in casa della Sampdoria . Sconfitta di misura per le bianconere di mister Joe Montemurro , che restano così al secondo posto a 27 punti, e con la Roma capolista a quota 30 che domani, in caso di vittoria contro il Como , potrebbe ulteriormente allungare.

Juve Women, ko contro la Sampdoria

Partita che nella prima frazione di gioco regge in equilibrio: la Juventus ci prova con Beerensteyn, la Sampdoria si vede annullare il gol di Heroum per fuorigioco. Alla fine del primo tempo Caruso prova a portare avanti le bianconere, ma il suo colpo di testa è neutralizzato da Tampieri. Nella ripresa la squadra di Montemurro prova ad alzare i giri del motore, l'opportunità del gol c'è ma viene malamente sciupata: Cantore pesca Beerensteyn, l'olandese non è letale come al solito e da ottima posizione spara alto. Passano pochi minuti e l'attaccante bianconera avrebbe la possibilità di rifarsi dopo l'errore davanti la porta, ma sbaglia ancora: al 74' Gabrino serve magnificamente Beerensteyn, che però prende tempo e calcia con qualche attimo di ritardo, giusto il tempo di far uscire provvidenzialmente Tampieri per respingere la conclusione. A nemmeno 10' dalla fine il gol beffa per le bianconere: la Sampdoria avanza, cross dalla sinistra, Bragonzi (in prestito alle blucerchiate ma di proprietà bianconera) viene lasciata totalmente sola dalla retroguardia juventina e di testa batte Peyraud-Magnin. A rendere ancora più amara la sconfitta per la squadra di Montemurro la traversa colpita in pieno recupero da Garbino. Juve che dunque resta seconda a 27 punti, la Samp sale a 11 punti scavalcando il Milan.