Juve Women, la Supercoppa Italiana è tua! Roma battuta 2-1, decide Garbino

La Juventus Women vince la 4° Supercoppa italiana della sua storia. Le bianconere di mister Joe Montemurro si impongono per 1-2 contro la Roma: il gol decisivo allo Zini di Cremona è arrivato grazie a Maëlle Garbino all'inizio del secondo tempo. Arrivata la scorsa estate in bianconero, è sua la firma sul primo trofeo stagionale. Questo capitolo della rivalità sportiva tra bianconere e giallorosse se l'aggiudica dunque la Juventus. Una sfida che proseguirà a distanza in campionato.