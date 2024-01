Juve Women, Echegini stende il Sassuolo nel finale: primo posto più vicino

Vittoria al cardiopalma per la Juventus Women. Le bianconere, dopo una gara dominata in lungo e in larga e occasioni da gol a ripetizione, riesce a battere il Sassuolo soltanto nel finale. A 60" dal 90' arriva il gol di Echegini, il primo in Serie A, che decide così la sfida contro le neroverdi. Successo prezioso per le ragazze guidate da mister Joe Montemurro, che si riportano così al secondo posto solitario, accorciando sulla vetta della classifica: dopo aver battuto la Roma nella Supercoppa Italiana, dunque, prosegue la sfida a distanza con le giallorosse.