Juve Women, Echegini salva le bianconere: pari amaro con la Fiorentina

La Juve Women perde terreno dalla capolista Roma dopo il pari interno contro la Fiorentina. Le bianconere rimontano due volte ma non riescono a trovare il guizzo vincente per portare a casa i tre punti. La classifica vede le giallorosse in vetta con 39 punti mentre la formazione allenata da Montemurro segue a 34 con le ragazze viola a 32. Tanti gol e diverse emozioni nella gara giocata allo stadio Pozzo di Biella.