Juve Women, che tonfo! La Roma vince 3-1, primo posto a 8 punti

Domenica amara per la Juventus Women , che fallisce senza appello lo scontro diretto contro la Roma . Le bianconere di mister Joe Montemurro , dopo il pareggio con la Fiorentina , cadono per 3-1 contro le giallorosse: una gara combattuta nelle fase iniziali, ma che le padrone di casa hanno chiuso nella ripresa. Gol consolatorio per la Juventus nei minuti finali: resta il secondo posto solitario, ma la vetta, occupata proprio dalla squadra capitolina allenata da Alessandro Spugna , si allontana sempre di più

Juventus Women ko: tris Roma

L'avvio vede entrambe le squadre subito proiettate all'attacco: la Juventus ci prova col colpo di testa di Echegini, la Roma con la girata di Viens. Al 20' l'episodio che cambia la partita: calcio di rigore in favore delle giallorosse, intervento scomposto di Beerensteyn su Glionna. Dagli 11 metri va Giugliano che spiazza Peyraud Magnin. Passano un paio di minuti e le bianconere hanno subito l'occasione di pareggiarla: proprio Beerensteyn ha l'opportunità di farsi perdonare, ma a tu per tu con Ceasar fallisce l'occasione.

La squadra di Montemurro ci prova anche a inizio ripresa, ma è ancora la Roma ad andare in gol: al 63' Glionna sfonda sulla destra, palla per Viens che in area non sbaglia e segna il 2-0 dopo 63'. A 20' dalla fine cala il sipario sul match con la terza rete di marca giallorossa: dagli sviluppi di corner la palla finisce a Di Guglielmo, l'appoggia per Linari che a sua volta conclude da fuori e non lascia scampo. Nel finale di partita il gol della Juventus che rende meno amara la sconfitta e fissa il risultato sul 3-1: Caruso prova il tiro, conclusione deviata che arriva sui piedi di Thomas che da distanza ravvicinata non sbaglia. La Roma consolida il primato e si porta così a +8 sulle bianconere seconde in graduatoria.