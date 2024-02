Coppa Italia, Juve Women in semifinale! Chi è l'avversario delle bianconere

Rialzarsi dopo una caduta: fatto. La Juventus Women , dopo il pesante ko in campionato contro la Roma capolista , si risolleva in Coppa Italia . Le bianconere di mister Joe Montemurro battono di misura la Sampdoria nel ritorno dei quarti di finale della competizione tricolore con un gol di Girelli . Una qualificazione che era già stata messa al sicuro nella sfida di andata, grazie ad un roboante 4-0.

Samp ko, Juve Women in semifinale di Coppa Italia

La gara si stappa dopo appena 19': traversone dalla sinistra di Garbino, che serve Girelli, inserimento e tocco col sinistro per portare in vantaggio la Juventus. I ritmi non sono alti, ma le bianconere tengono il pallino del gioco e creano diverse chance. Eppure la più ghiotta è per la Sampdoria, che al 46' colpisce il palo con Cuschieri: provvidenziale la deviazione di Aprile. Dunque la squadra di Montemurro accede alle semifinali di Coppa Italia: le bianconere sfideranno la Fiorentina (che ieri ha battuto l'Inter ai calci di rigore), mentre nell'altra semifinale si fronteggieranno Milan e Roma. Gare di andata il 2 marzo, quelle di ritorno il 9: la Juventus giocherà la prima fuori casa.

Così mister Montemurro ai canali ufficiali del club dopo la vittoria: "Dopo la partita di Roma c’è stata tanta delusione nel gruppo, però sappiamo che non dobbiamo fermarci a pensare a quella gara, ma dobbiamo concentrarci su ciò che ci aspetta in futuro, cercando di fare più punti possibile da qui alla fine. Con le ragazze abbiamo parlato di questo e devo dire che la squadra sta bene. Oggi era un’opportunità per sperimentare e provare a sfruttare il valore anche delle ragazze che giocano meno e sono felice che siano scese in campo in un match di questo livello".