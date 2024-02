Boattin, rinnovo Juve Women: "Prolungamento della storia di un grande amore"

La Juventus è attenta anche al futuro delle Women: dopo il rinnovo di Peyraud Magnin , è arrivata anche l'ufficialità del prolungamento contrattuale con Lisa Boattin. La giocatrice bianconera ha voluto fortemente, così come la società, questo accordo. Una storia che potrà dunque continuare per le prossime due stagioni dopo l'arrivo nell'estate del 2017. In questi anni è stata al centro del progetto delle bianconere con Montemurro in panchina e ha da tempo superato le 100 presenze con il club, tanto da veder esposta la maglietta al Juventus Museum .

Rinnovo Boattin, il comunicato

La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto della calciatrice e l'ha confermato con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Una notizia importante, una conferma attesa e voluta sia dalle Juventus Women che da Lisa Boattin: è ufficiale il rinnovo della calciatrice numero 13 della squadra bianconera fino al 2026". Dopo la firma sono arrivate anche le prime parole di Boattin: "È il prolungamento della storia di un grande amore. Sono nata in una famiglia juventina, mi sento felice di essere qui, per me indossare la maglia della Juve è sempre speciale, è la squadra che tifo da una vita. Non vedo l’ora di tornare in campo con questi colori addosso, fresca di rinnovo. Sono arrivata alla Juventus da piccolina e ora sono una giocatrice affermata. È un momento importante, sono cresciuta con il Club e mi piacerebbe continuare a farlo attraverso i risultati e la conquista dei trofei. Nel tempo credo ci sia stato un aiuto reciproco: la Juve mi ha dato molto e spero di aver restituito tanto anche io. La firma arriva nel momento giusto: ho 27 anni, sono contentissima di continuare qui". Poi uno sguardo al futuro...