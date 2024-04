Forte e consapevole: il trionfo della Roma femminile

Qui sta la chiave dell’ottimo lavoro che il club giallorosso ha saputo fare su un gruppo di per sé già molto forte e rafforzato in estate, qui sta la capacità di aiutare le ragazze a crescere anche sotto l’aspetto mentale. Della serie il passato non conta, conta l’oggi e oggi possiamo lottare su tutti i fronti. Il primo le giallorosse lo hanno mancato proprio contro la Juve, in quella Supercoppa di gennaio capitata nel momento più difficile di una stagione che, anche se i numeri raccontano un’altra storia, non ha risparmiato alcune complicazioni.

Il secondo, lo scudetto, se lo sono prese con una fame e una superiorità mai in discussione. Il terzo è quello a cui lavoreranno da qui al 24 maggio, giorno della finale dii Coppa Italia contro la Fiorentina. Il club, dicevamo. Che non solo ha creduto, ma ha rinforzato un gruppo che lo scorso anno - in quella comunque magica notte al Camp Nou - aveva messo la Roma tra le otto potenze europee della Champions League. A partire dalla famiglia Friednik che "ha sempre considerato il settore femminile uno degli elementi chiave nel processo di crescita del club", come aveva spiegato la ceo Lina Souloukou, le cui mani sapienti si sono posate anche su questo successo.

Spugna blindato fino al 2026

Che porta la firma dell’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli - non a caso recentemente blindata fino al giugno 2027 - a fianco di quella del tecnico Alessandro Spugna, non a caso recentemente blindato fino al giugno 2026. Spugna. Colui che al gol vittoria all'85' di Viens lunedì scorso al Tre Fontane, proprio contro la Juve, esulta come un pazzo perché sa di aver (di fatto) appena vinto lo scudetto, ma che pochi minuti dopo dice “no, finché la matematica non ci dice che è finita” .