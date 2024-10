Juve, il primo Derby d'Italia finisce pari: le Women fanno 0-0 con l'Inter

Termina a reti bianche il Derby d'Italia femminile tra Inter e Juve . Le bianconere di mister Massimiliano Canzi non vanno oltre lo 0-0 in casa delle nerazzurre. Dopo il successo nello scontro diretto con la Roma arriva un punto che consente loro comunque di mantenere il primato in classifica, oltre all'imbattibilità in questo avvio di campionato. Un match in cui non sono mancate le emozioni, ma nel quale nessuna delle due compagini è riuscita a trovare la via del gol.

Juve Women, con l'Inter finisce in parità

Ritmi subito altissimi: dopo appena 2' Peyraud-Magnin è decisiva su Cambiaghi, risposta bianconera poco più tardi con Girelli che col destro per poco non trova la porta. Col passare dei minuti la Juve prende in mano il pallino del gioco, ci prova con Bonansea e con la solita Girelli in un altro paio di occasioni, ma nulla di fatto. Nel secondo tempo le squadre si allungano, aumentano le ripartenze pericolose da una parte e dall'altra: al quarto d'ora della ripresa ancora Peyraud-Magnin miracolosa su Wullaert.

Passano appena 3' e ci riprova ancora Girelli, ma la sua girata non trova lo specchio della porta. Alla mezz'ora ghiottissima chance per le nerazzurre: tiro cross di Merlo apparentemente innocuo ma che sorprende tutti andando a sbattere sulla traversa. All'ultimo respiro occasionissima per la Juve con Vangsgaard, che sul corner battuto da Caruso non trova la deviazione da distanza ravvicinata. Termina così 0-0 il Derby d'Italia femminile, in attesa di quello maschile tra una settimana.