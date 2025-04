Juventus-Milan, le Women al match point Scudetto: dove vederla in tv

Dopo una stagione straordinaria, che ha visto la Juventus Women sempre in testa alla Serie A , le bianconere hanno l'occasione di tornare sul tetto d'Italia due anni dopo. In caso di vittoria nello scontro casalingo contro il Milan , la squadra di Massimiliano Canzi conquisterebbe infatti il sesto scudetto della sua giovane storia. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per azzerare le speranze di rimonta di Inter e Roma in questo finale di stagione.

Canzi chiama il popolo Juve: "Ci aspettiamo tanto"

Alla vigilia della decisiva sfida, Massimiliano Canzi ha parlato ai canali ufficiali della Juventus per caricare la squadra e l'ambiente: "Senza dubbio l'ultima sfida contro la Roma era difficilissima dopo tre partite senza successi e anche con una sosta nel mezzo in cui c’è stato molto tempo per rimuginare. Eravamo consapevoli che un ulteriore passo falso poteva essere molto dannoso e a maggior ragione le ragazze sono state ancora più brave nella maniera in cui hanno affrontato l’incontro facendo esattamente la partita che avevamo preparato. Il Milan è sicuramente la squadra più in forma del momento e sono i punti, che sono ciò che conta, a dirlo. È una squadra che sta proponendo un gran calcio e che va rispettata. Di certo le nostre motivazioni sono completamente diverse: noi vogliamo e dobbiamo conquistare il risultato pieno. Entreremo in campo per quello e dal primo all’ultimo minuto della sfida lotteremo per portare a casa quello che ci serve. Ed è bellissimo giocare una partita così davanti al nostro pubblico. Ci aspettiamo grande supporto e grande aiuto dai nostri tifosi nonostante giorno, orario e condizioni meteo non siano dei migliori". Infine sulle condizioni del gruppo: "L’aria che si respira è ottima, la vittoria di Roma è stata un’ulteriore prova del nostro valore e della nostra compattezza. Sappiamo di essere a un passo dal traguardo ma anche che non possiamo mollare un centimetro. È stata una bella settimana di lavoro: molto intensa in allenamento e, come sempre è stato, con un ottimo clima. La positività nello spogliatoio, che c’è stata anche nei momenti di difficoltà, è stata uno dei nostri punti di forza in questa stagione. Le ragazze stanno bene, anche Bonansea farà parte della lista delle giocatrici convocate ma domattina prima della partita sarà ulteriormente valutata".