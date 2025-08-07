Alisha Lehmann, capolinea Juve: via dopo una sola stagione. Ma non lascia la Serie A

Dopo una sola stagione sotto la Mole, Alisha Lehmann è vicina a lasciare la Juventus Women . L’attaccante svizzera, classe 1999, è arrivata a Torino lo scorso agosto con grandi aspettative, inserita nell’operazione che ha portato Douglas Luiz - anche lui in uscita - al club inglese dell’Aston Villa. Nonostante una stagione condita da uno Scudetto e una Coppa Italia, la sua avventura in bianconero è già giunta al termine. I segnali del distacco si sono palesati chiaramente, con la giocatrice che nelle ultime ora ha salutato le compagne di squadra in occasione di una cena, un gesto simbolico che anticipa il prossimo trasferimento.

L'addio di Lehmann

Il club bianconero ha infatti raggiunto un’intesa di massima con il Como Women per la cessione a titolo definitivo di Lehmann, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni con la firma sul contratto. L’attaccante, desiderosa di trovare maggior spazio in campo, ha già dato il suo assenso all’operazione e il suo entourage ha aperto senza indugi alla nuova destinazione. Con questo trasferimento, la Juventus libererà uno slot per giocatrici straniere, tornando così a disporre di tre posizioni libere, fondamentali per la rosa di mister Canzi. Curiosamente, Juve e Como si sfideranno nella Women's Cup il 14 agosto, un’occasione che potrebbe segnare il ritorno di Lehmann, ma con la maglia avversaria.

Un bilancio in chiaroscuro per la svizzera a Torino

Il bilancio della stagione di Lehmann in bianconero è un misto di alti e bassi: in 610 minuti giocati ha messo a referto 2 gol e 1 assist, prestazioni che non sono bastate a garantirle un ruolo da protagonista nell’attacco bianconero. La doppietta segnata contro lo Zurigo in una recente amichevole a Vinovo, accompagnata dalla celebre esultanza “da pescatore”, potrebbe essere stato l’ultimo acuto con la maglia numero 7 della Juventus Women. Nonostante i trofei conquistati, la giocatrice ha scelto di cercare nuove opportunità in Serie A, convinta di poter crescere e trovare maggiore continuità nel Como, club che punta a rinforzarsi per la prossima stagione. Così, l’esperienza torinese di Lehmann si chiude con la promessa di un rilancio nel calcio italiano.

