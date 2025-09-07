Juve beffata nel recupero: Serie A Women's Cup, la Lazio esulta con Visentin

La Juve cade nella seconda giornata della Serie A Women's Cup. Dopo il successo all'esordio contro il Parma, le bianconere di mister Massimiliano Canzi escono sconfitte nel secondo turno, il primo giocato in casa, contro la Lazio. Un ko amaro per la Juve Women perché arrivato di misura e, soprattutto, sopraggiunto nei minuti di recupero della partita: la rete decisiva è firmata Visentin al 93'. Prossimo impegno per le bianconere sabato 13 settembre contro il Napoli.
Juve Women contro Lazio: la partita
Amaro il ritorno al Pozzo-La Marmora di Biella per la Juve Women, che parte forte ad inizio partita: prima Girelli si fa recuperare da Baltip-Reyes davanti la porta, poi Stolen Godo colpisce di testa da ottima posizione ma la conclusione è troppo debole e centrale. La Lazio reagisce con Piemonte che, su cross di Oliviero, colpo di testa ma schiaccia a lato. La partita va a fasi alterne, con le bianconere che ci provano Kullberg, sul cui mancino destinato a rete interviene Durante; le biancocelesti replicano poco prima della mezz'ora con la traversa colpita da Le Bihan con una frustata aerea.
Visentin la decide all'ultimo
Le ospiti chiudono la prima frazione in crescendo, ma ad inizio ripresa è la Juve a sfiorare il gol: erroraccio di D'Auria che fa involare Vangsgaard verso la porta, ma la danese davanti a Durante calcia senza convinzione. Vangsgaard ci riprova 3' più tardi, ma anche stavolta la conclusione non è delle migliori. La sfida avanza inesorabilmente verso i minuti di recupero senza grandi squilli: Beccari proprio sul finire di gara sfiora il vantaggio con un pallonetto poco fortunato. Al 93', quando sembra tutto apparecchiato per lo 0-0, arriva il gol vittoria della Lazio: Visentin prende palla, salta Rosucci e conclude in area, battenta Peyraud-Magnin complice una deviazione.
L'analisi di mister Canzi
Al termine del match il tecnico delle bianconere, Massimiliano Canzi, ha analizzato la sconfitta contro la Lazio: "Mi aspettavo questa Lazio, ha giocato la sua partita con princìpi chiari e decisi. Avremmo dovuto fare meglio in fase realizzativa, quando hai 3/4 palle gol devi andare a segno, devi concretizzare. Bisogna imparare da questo e capire che le partite non si possono dominare sempre. Sarà sempre più difficile perché il livello sta salendo. La Lazio sarà sicuramente nelle prime sei di quest’anno. Per vincere queste gare devi fare ottime partite. Abbiamo iniziato questo torneo con l’idea di vincerlo e faremo tutto il possibile per cercare di arrivare fino in fondo. Dobbiamo essere bravi a lavorare sugli errori. Perdere queste partite dà la stessa rabbia. Se non dovessimo qualificarsi sarebbe un grande peccato".
Final Four Serie A Women's Cup, il punto
Il ko rimediato contro la Lazio complica il percorso della Juventus nella Serie A Women's Cup. Le bianconere, inserite nel raggruppamento A, hanno ottenuto una vittoria ed una sconfitta nelle prime due partite. Il prossimo impegno sarà contro il Napoli, a chiudere il girone: una vittoria alle bianconere potrebbe anche non bastare. Infatti alle Final Four accedono le tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi a cui si aggiunge la miglior seconda. La Lazio ad ora è prima nel raggruppamento con due vittorie su due. E anche guardando alle migliori seconde, al momento c'è il Sassuolo nel girone C con 4 punti su 6, preceduto dalla Roma a punteggio pieno. Inevitabilmente, dunque, la Juve dovrà vincere con il Napoli ed osservare i risultati di tutti i gironi per sperare di accedere alla fase finale del torneo
