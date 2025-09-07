Juve beffata nel recupero: Serie A Women's Cup, la Lazio esulta con Visentin

L'analisi di mister Canzi

Al termine del match il tecnico delle bianconere, Massimiliano Canzi, ha analizzato la sconfitta contro la Lazio: "Mi aspettavo questa Lazio, ha giocato la sua partita con princìpi chiari e decisi. Avremmo dovuto fare meglio in fase realizzativa, quando hai 3/4 palle gol devi andare a segno, devi concretizzare. Bisogna imparare da questo e capire che le partite non si possono dominare sempre. Sarà sempre più difficile perché il livello sta salendo. La Lazio sarà sicuramente nelle prime sei di quest’anno. Per vincere queste gare devi fare ottime partite. Abbiamo iniziato questo torneo con l’idea di vincerlo e faremo tutto il possibile per cercare di arrivare fino in fondo. Dobbiamo essere bravi a lavorare sugli errori. Perdere queste partite dà la stessa rabbia. Se non dovessimo qualificarsi sarebbe un grande peccato".