 Juventus Women-Napoli in diretta: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile

La Juve Women si rifocalizza sul campionato. Dopo lo straripante successo in Champions contro il St Polten, e in attesa della sfida europea della prossima settimana contro il Manchester United, si appresta a scendere in campo contro il Napoli. Una partita, quella tra bianconere e azzurre, che si presenta a distanza di pochi giorni dal confronto al maschile del Maradona. Una gara importante per la squadra di Massimiliano Canzi, nel tentativo di accorciare sulla Roma capolista e di superare il Como secondo.
Juve Women-Napoli, dove vedere la sfida
Il match tra Juventus Women e Napoli, in programma sabato 13 dicembre alle ore 12.30 al "Pozzo-La Marmora" di Biella, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
JUVENTUS WOMEN: Peyraud Magnin; Krumbiegel, Harviken, Calligaris, Carbonell; Pinto, Walti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. Allenatore: Massimiliano Canzi
NAPOLI WOMEN: Beretta; Pettenuzzo, Jusjong, Brooks, Giordano; Motroen Troan, Muth, Bellucci, Kozak; Nielsen, Vanmechelen. Allenatore: David Sassarini
ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea
