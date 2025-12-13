 Juventus Women-Napoli in diretta: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile

La Juve Women si rifocalizza sul campionato. Dopo lo straripante successo in Champions contro il St Polten, e in attesa della sfida europea della prossima settimana contro il Manchester United, si appresta a scendere in campo contro il Napoli. Una partita, quella tra bianconere e azzurre, che si presenta a distanza di pochi giorni dal confronto al maschile del Maradona. Una gara importante per la squadra di Massimiliano Canzi, nel tentativo di accorciare sulla Roma capolista e di superare il Como secondo.