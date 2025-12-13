Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

 Juventus Women-Napoli in diretta: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile

Le bianconere di Canzi in cerca di conferme dopo il successo in Champions League contro il St Polten
2 min
juvenapoliWomen
 Juventus Women-Napoli in diretta: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile © LAPRESSE

La Juve Women si rifocalizza sul campionato. Dopo lo straripante successo in Champions contro il St Polten, e in attesa della sfida europea della prossima settimana contro il Manchester United, si appresta a scendere in campo contro il Napoli. Una partita, quella tra bianconere e azzurre, che si presenta a distanza di pochi giorni dal confronto al maschile del Maradona. Una gara importante per la squadra di Massimiliano Canzi, nel tentativo di accorciare sulla Roma capolista e di superare il Como secondo. 

Juve Women-Napoli, dove vedere la sfida

Il match tra Juventus Women e Napoli, in programma sabato 13 dicembre alle ore 12.30 al "Pozzo-La Marmora" di Biella, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS WOMEN: Peyraud Magnin; Krumbiegel, Harviken, Calligaris, Carbonell; Pinto, Walti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. Allenatore: Massimiliano Canzi

NAPOLI WOMEN: Beretta; Pettenuzzo, Jusjong, Brooks, Giordano; Motroen Troan, Muth, Bellucci, Kozak; Nielsen, Vanmechelen. Allenatore: David Sassarini

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS