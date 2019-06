Bentancur: “Atletico Madrid? Non lascerei mai la Juventus”

TORINO - “Credo che la stagione alla Juventus sia stata positiva, soprattutto i primi sei mesi”. Rodrigo Bentancur dà un giudizio all’annata appena conclusa direttamente dal ritiro dell’Uruguay. Il centrocampista bianconero è pronto per giocare in Coppa America: “Sono soddisfatto, cerco sempre di dare il mio contributo alla causa. Cercando di recuperare pallone, di servire gli attaccanti”. Bentancur è stato ultimamente accostato all’Atletico Madrid di Simeone: “Non so nulla, ho letto qualcosa sui social - ha proseguito l’ex Boca Juniors - ma nessuno mi ha detto nulla. La verità è che sto benissimo alla Juventus, è un club incredibile. Se fosse per me non me ne andrei mai. Non ho alcun motivo per andarmene”.

