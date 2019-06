Chelsea, tutti in attesa: Juve-Sarri avanti con calma

Maurizio Sarri aspetta. Insieme a lui anche Andrea Agnelli e il suo gruppo dirigente. Roman Abramovic e Marina Granovskaia, vertici del Chelsea, intanto cercano il sostituto di Sarri medesimo. Questa è la situazione. Nessuno dei bianconeri dà segni di nervosismo, così come il promesso allenatore: non sono preoccupati del fatto che i tempi si stiano allungando, perché sono certi che il Chelsea finirà per liberare il tecnico.

