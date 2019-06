Juve, Bentancur rinnova fino al 2024: "Voglio vincere tutto"

Cosa ha detto Bentancur

"E' un'emozione incredibile, sono molto contento di rinnovare il contratto con la Juventus. Voglio sfruttare al massimo questa occasione, migliorare e aiutare il club a vincere altri titoli. L'obiettivo e' quello di conquistare tutto il possibile la prossima stagione". Queste le parole del centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur dopo il rinnovo e prolungamento del contratto fino al 2024. "Questa societa' e' incredibile, quando arrivai mi dissero che avrei trovato una famiglia e me lo hanno dimostrato in questi anni - ha dichiarato l'uruguaiano nell'intervista pubblicata dal club bianconero - La Juventus e' una delle tre migliori squadre d'Europa e, come ho detto prima, per me e' un onore restare ancora cinque anni qui. Dove voglio arrivare? Voglio vincere tutto il possibile con questa maglia e poi, come ogni giocatore, sogno di conquistare un Mondiale con la mia nazionale: lavorero' duramente per realizzarlo". Bentancur si e' poi soffermato sul proprio ruolo: "Mi piace giocare a centrocampo, il ruolo non e' importante - ha sottolineato - Mi adatto rapidamente a giocare in ogni posizione anche in nazionale, non ho problemi: in questo calcio bisogna cercare di giocare in tutte le posizioni che servono al mister. Il mio primo gol con la Juve a Udine? Ricordo il cross di Cancelo, c'era Cristiano Ronaldo dietro di me ma sono arrivato prima io. Fu un giorno molto speciale per me, il primo gol con questo club meraviglioso. Poi ho segnato anche a Firenze: lo scambio con Dybala, Ronaldo mi ha portato via il difensore e ho incrociato il tiro. Nella prossima stagione spero di segnare tanti altri gol".