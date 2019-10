AS: “Bale si è stancato, andrà via dal Real Madrid”

MADRID (Spagna) - Gareth Bale intende lasciare il prossimo giugno il Real Madrid. Il quotidiano 'As' descrive l'insoddisfazione del giocatore gallese e la sua voglia di abbandonare la capitale spagnola. Ad accelerare la sua decisione l'esclusione con il Bruges nell'ultima partita di Champions League. L’ex Tottenham è stato addirittura dirottato in tribuna aumentando dunque le divergenze tra il tecnico Zidane e il giocatore. Con Zizou non c’è mai stato feeling, Bale, inoltre, non gradisce lo scarso appoggio che riceve dalla società e, sempre secondo As, ritiene irrispettoso il comportamento dell'ambiente nei suoi confronti, dal momento che ha vinto quattro Champions, segnando tre gol in due finali, uno di questi votato il più bello di sempre nella storia delle finali della massima competizione europea per club. Tutti motivi che avrebbero indotto Bale a prendere la decisione: a giugno via da Madrid.