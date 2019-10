As: "Inter, Icardi sarà riscattato dal Psg"

MADRID (Spagna) - A Mauro Icardi sono bastati pochi mesi per convincere il Paris Saint-Germain. Secondo "As", il club francese sta seriamente pensando di esercitare l'opzione di riscatto fissata a 70 milioni di euro la scorsa estate con l'Inter: l'attaccante argentino ha già segnato 5 gol in sei partite, mostrando un'ottima intesa con Di Maria. L'apporto di Icardi in queste settimane è stato fondamentale, specie alla luce delle assenze per infortunio dei vari Mbappé, Cavani e Neymar, e per questo a Parigi intendono confermarlo. Anche perché quasi certamente il Matador, in scadenza a giugno, farà le valigie: visti i diversi problemi fisici, Leonardo non appare intenzionato a proporgli il rinnovo.