Espn: “Lautaro Martinez, il Barcellona non vuole un'asta con altre big"

TORINO – Il Barcellona non è il solo pretendente di Lautaro Martinez e così il club catalano teme un’asta per l’acquisto dell’attaccante dell’Inter. Lo spiega Espn che racconta come già a febbraio Manchester United e Real Madrid si siano interessati a Lautaro. Fonti del Barça, che hanno avvicinato l’argentino dell’Inter nelle scorse settimane, sono convinte che ci siano concorrenti agguerrite sul calciatore come il Psg, che dovrà sostituire Cavani, in scadenza di contratto, e probabilmente non riscatterà Icardi, che potrebbe tornare proprio all’Inter.

All'Inter piace anche Semedo

Il Barcellona non sarebbe intenzionato a partecipare a un’asta né a pagare i 111 milioni della clausola rescissoria di Lautaro Martinez. In considerazione della crisi economica per il Coronavirus, Jordi Cardoner, vicepresidente dei blaugrana, ha detto a Espn che gli scambi di calciatori “faranno parte del gioco” e che sarà necessario “essere creativi” sul mercato. All’Inter, come noto, interessa Arturo Vidal e, secondo Espn, piace anche il terzino Nelson Semedo.