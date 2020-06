Inter, Marotta ha in pugno Sarr: gioco di incastri con Kumbulla

MILANO - Uno scatto secco, forse decisivo. L’Inter ha in pugno Malang Sarr, 21enne difensore centrale sinistro del Nizza, giocatore da tempo nel mirino degli osservatori nerazzurri e promosso a pieni voti nelle relazioni stilate per chi dirige l’area tecnica. A rendere appetibile l’affare, il fatto che il ragazzo si svincolerà il 30 giugno. Di questo Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno parlato in un vertice andato in scena giovedì con Federico Pastorello, agente Fifa che gestisce gli interessi di Sarr e all’Inter ha già una colonia di sei giocatori, capeggiata da Romelu Lukaku (senza contare il fatto che proprio il contributo del super-agente è stato fondamentale per tirare le fila nella trattativa per portare Antonio Conte a Milano). Sarr è un profilo ben conosciuto da Ausilio e Dario Baccin: prima dello stop aveva sommato 19 presenze in campionato a Nizza, 16 delle quali da titolare, a cui va aggiunta tutta la trafila fatta nelle rappresentative giovanili francesi (ora è protagonista in Under 21 con cui ha collezionato 6 presenze).