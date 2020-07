Osimhen al Napoli, parla il fratello: "Gattuso fondamentale nella sua scelta"

TORINO - "Quando Victor diventerà un nuovo calciatore del Napoli? Non mi è permesso dire molto a riguardo, ma tranquilli l'annuncio arriverà molto presto". Così Andrew Osimhen, fratello di Victor Osimhen, intervenuto a Radio Punto Nuovo. Alla domanda se l'attaccante del Lille sia contento di unirsi al Napoli, il fratello replica: "Assolutamente sì. Davvero tanto. Quando ha visitato la città mi ha confessato di essere rimasto impressionato dalla bellezza di Napoli e dalle sue persone. Lì, poi, ha incontrato Gattuso che è stato subito chiaro: 'Ti voglio qui', e Victor si è convinto del progetto propostogli dagli azzurri". Infine se Napoli sia la scelta giusta per lui o se avessi preferito vederlo in Premier League. "Non adesso, non ancora. Napoli, oggi, è la giusta destinazione per lui e per il suo futuro. Ha già incontrato qualche calciatore degli azzurri, tra cui Koulibaly", conclude.

Osimhen, Gattuso, De Laurentiis e il ritiro

Inoltre, Andrew ha parlato anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Victor mi ha detto che De Laurentiis gli ha parlato come se fosse un padre. E’ molto contento di averlo incontrato anche perché si è instaurato subito un ottimo rapporto tra di loro". Poi è tornato sull'argomento Gattuso: "Credo che il tecnico sarà molto felice di allenarlo e credo che la cosa più importante è che Gattuso sia un ottimo allenatore: quando una buona squadra ha in panchina un personaggio importante soltanto il cielo può rappresentare un limite". Un'ultima dichiarazione sul ritiro precampionato: "Penso che appena sarà ufficializzato il suo trasferimento al Napoli prenderà parte al ritiro pre campionato con la squadra. Credo per lui sia importante prender per conoscere al meglio tutti i nuovi compagni"