Juve, McKennie per Pirlo: tutti i dettagli

Potrebbe scartare un regalo da sogno, Weston McKennie , domani per il suo ventiduesimo compleanno. E il condizionale è relativo alle tempistiche: perché magari potrebbe aprire il pacco già oggi, oppure dopodomani o la prossima settimana, ma il fatto che lo scarterà è ormai quasi una certezza. Un pacco regalo con dentro una maglia della Juventus e soprattutto un contratto con la Juventus (la maglia in fin dei conti può comprarsela chiunque).

Un contratto che il centrocampista statunitense si è guadagnato colpendo l’attenzione degli osservatori bianconeri prima e di Fabio Paratici poi, nelle sue tre stagioni da protagonista nello Schalke 04: mettendo in mostra forza e dinamismo. Quella forza e quel dinamismo che la Juventus aveva cercato anche in Thomas Partey dell’Atletico Madrid: 27 anni, il ghanese sarebbe stato un rinforzo più esperto e più pronto, ma anche molto più costoso, con una valutazione di 40 milioni. Troppo costoso, senza la possibilità di percorrere la strada di uno scambio: intravista, con Bernardeschi, ma mai apertasi del tutto.

Scatto Paratici

[...] Con lo Schalke 04, fucina di talenti dalla produzione straordinaria (Neuer, Rakitic, Goretzka, Draxler, Sane, per ricordarne alcuni) Paratici ha infatti raggiunto un accordo che prevede il passaggio di McKennie alla Juventus in prestito oneroso per un anno, a 3,5 milioni, con diritto di riscatto che la società bianconera potrà esercitare pagandone altri 18. In tutto un’operazione da 21,5 milioni che, vista l’età dello statunitense, renderebbe anche abbastanza agevole in futuro realizzare una plusvalenza da un’eventuale cessione.

