Nuovo bomber Juve: pressing Dzeko, la Roma prende tempo. Milik spera ancora, offerto Suarez!

Paratici insiste, Edin è pronto a esporsi con i giallorossi. Intanto l'attaccante del Napoli non rinnova con gli azzurri e spera sempre in una svolta positiva. Non si esclude a priori l'uruguaiano, in uscita dal Barcellona. Ai campioni d'Italia è stata presentata la possibilità da alcuni agenti, ma il dg bianconero sembra avere in testa ancora il bosniaco