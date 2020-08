Marca: "Brahim Diaz al Milan, manca solo l'ufficialità"

TORINO - Brahim Dìaz è sempre più vicino al Milan , questo è quanto fa sapere Marca. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, il trasferimento del centrocampista di origini marocchine è ormai cosa fatta: manca solo l'ufficialità. Il giocatore del Real Madrid passerà in rossonero con la formula del prestito secco, senza alcuna clausola di riacquisto o possibilità di rimanere a Milanello. Era da giorni che Paolo Maldini stava lavorando per portare alla corte di Stefano Pioli l'ex Manchester City e, stando a Marca, il dirigente del club rossonero avrebbe trovato l'accordo con il padre-rappresentante di Brahim Diaz.

Brahim Diaz tornerà al Real Madrid

Nonostante ci fossero molte società che avevano messo il centrocampista nel mirino, sembra che il Milan abbia convinto Florentino Perez e i Blancos, che però non hanno alcuna intenzione di vendere il loro gioiello definitivamente. Brahim Diaz è una scommessa per il futuro delle Merengues e, dopo l'esperienza in rossonero, tornerà al Santiago Bernabeu. Secondo Marca, nei prossimi giorni si recherà a Milano per firmare i documenti e unirsi presto alla squadra.