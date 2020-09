Milan, Brahim Diaz atterrato in Italia: "Contento di essere qui"

MILANO - Brahim Diaz è atterrato a Malpensa. Il trequartista spagnolo classe 1999 che arriva in prestito secco dal Real Madrid è già in Italia, pronto per recarsi a sostenere in primo luogo il tampone e, se l'esito sarà negativo, le consuete visite mediche di rito (tra domani e venerdì) prima di firmare il suo nuovo contratto. All'aeroporto di Malpensa Diaz ha anche rilasciato le prime parole dichiarazioni ai cronisti presenti: "Sono molto contento e pronto per questa sfida. È un grande club, forza Milan!"