Roma, Allegri nello stesso albergo di Tiago Pinto!

MILANO - Potrebbe non esserci soltanto lo scambio imbastito con l'Inter tra Dzeko e Sanchez nei piani di Tiago Pinto. Il neo-dirigente della Roma, infatti, ufficialmente a Milano proprio per trattare con i nerazzurri, si trova all'hotel Principe Savoia, lo stesso in cui è stato visto Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus, dopo essere stato accostato invano alla panchina di Psg, Chelsea e Napoli, sarebbe nel mirino della formazione capitolina qualora naufragasse il rapporto con Paulo Fonseca. L'ex dg del Benfica, però, incalzato sulla "strana coincidenza", ha tagliato corto: "Non sapevo che Allegri fosse in questo albergo".