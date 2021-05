AS: "Il Real Madrid contatta Conte, è considerato un vincente"

ll Real Madrid ha parlato con Antonio Conte , dopo essersi separato ufficialmente da Zinedine Zidane . Secondo il sito del giornale spagnolo As, i Blancos hanno contattato l'ex allenatore dell'Inter per conoscere la sua disponibilità e la sua idea in caso di coinvolgimento nel nuovo progetto del club. Il tecnico italiano è uno degli allenatori che piace di più ai dirigenti del Real.

Conte vincente, ma Pochettino è il favorito

L'interesse verso Conte arriva da lontano, visto che era il principale candidato a sostituire Julen Lopetegui già nel 2018. Il punto a favore di Conte è la sua capacità di costruire squadre vincenti, come ha dimostrato quest'anno vincendo lo scudetto con l'Inter e rompendo l'egemonia della Juventus. Il favorito per la panchina del Real, secondo As, è però Mauricio Pochettino, che piace molto al presidente Florentino Perez, in caso di addio al Psg.