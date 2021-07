Torino, Meité al Benfica: è fatta! Ecco tutti i dettagli

TORINO - Soualiho Meité sta per diventare un nuovo giocatore del Benfica. L’affare ha subito una brusca accelerata nelle ultime ore dopo i dubbi dei giorni scorsi, alimentati dalla volontà del giocatore di aspettare un’offerta dalla Premier League. Per il Toro si tratta di un’operazione in uscita da circa 6 milioni più uno di bonus, legati a risultati del club lusitano e alle presenze del francese. Il giocatore dovrebbe arrivare a Lisbona già in serata, dove lo attenderà una delegazione della dirigenza del Benfica.