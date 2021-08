Inter, non solo Dzeko: idea Insigne!

MILANO - Con la cessione di Lukaku al Chelsea si muove il mercato dell'Inter in entrata. Per rimpiazzare il belga, la dirigenza nerazzurra ha deciso di regalare a Simone Inzaghi il nuovo numero 9: Edin Dzeko. Ora sono altri i tasselli da inserire per completare la rosa. Il club sembra essere direzionato verso l'acquisto di Correa, in uscita dalla Lazio, ma si valuta anche un'altra pista, quella che potrebbe portare a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli sta discutendo il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022 con gli azzurri, ma al momento tra lui e De Laurentiis sembra esserci molta distanza. Il patron partenopeo valuta il suo gioiello 30 milioni e l'Inter vorrebbe sondare il terreno per inserirsi nella trattativa. Il discorso Insigne è correlato a quello del trequartista argentino della Lazio che Lotito vorrebbe piazzare altrove per sbloccare il mercato di Sarri. In serata c'è stato un incontro tra Alessandro Lucci, procuratore di Correa, e la società nerazzurra, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.