L'Équipe: "Psg, in sette pronti a partire. Ci sono anche due ex Serie A"

PARIGI (FRANCIA) - Vendere. È questa la linea dettata da Mauricio Pochettino al Psg secondo L'Équipe. Il tecnico argentino, che attualmente ha a disposizione una rosa di ben 33 calciatori, avrebbe chiesto alla società di lasciare partire qualcuno nella finestra di mercato di gennaio per poter lavorare con un gruppo più ristretto. Un "problema" di abbondanza che pochi club al mondo possono permettersi in questo momento. Tantissime stelle a disposizione e l'imbarazzo della scelta per Pochettino. Una rosa così ampia, però, avrebbe un impatto negativo sul lavoro quotidiano. Da qui la richiesta di sfoltire la rosa nella prossima finestra di trasferimenti.