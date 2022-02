Los Angeles Galaxy, ora è ufficiale: colpo Douglas Costa

L'esterno offensivo ex Bayern Monaco e Juve giocherà sei mesi in Mls in prestito dal Gremio, poi firmerà un contratto di un anno e mezzo

© www.imagephotoagency.it

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata. Douglas Costa approda negli Stati Uniti, per giocare nella Major League Soccer. L'esterno offensivo brasiliano è stato infatti annunciato come nuovo acquisto di mercato dal Los Angeles Galaxy. La formula del trasferimento è quella del prestito semestrale dal Gremio. Dopo questo periodo il calciatore, che sarà di proprietà della Juve fino a giugno, firmerà un'estensione contrattuale di un anno e mezzo, fino alla fine del 2023. Presentazione da star L'ex Bayern Monaco e Juve è stato presentato ai suoi nuovi tifosi con un video dove appare seduto su un trono, mentre parla delle proprie qualità e in generale di quelle dei suoi connazionali: "Da dove provengo, il calcio è nel sangue delle persone. Siamo vibranti e forti, io sono audace e abile. Noi portiamo gioia e abbiamo carisma, io ho conquistato tanti titoli nella mia carriera. Sarei potuto andare ovunque, ma ho scelto i Los Angeles Galaxy. Sarò quel Flash che Los Angeles si aspetta", ha raccontato.

