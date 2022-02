El Chiringuito: "La mamma di Mbappé sta cercando casa a Madrid"

Secondo El Chiringuito , la mamma di Kylian Mbappé starebbe cercando casa a Madrid . L'entourage del giocatore francese starebbe accelerando le ricerche, soprattutto nel caso in cui l'ex Monaco sbarcasse a Madrid . La zona dove la madre del campione starebbe cercando casa sarebbe La Moraleja , zona dove vivono, tra gli altri, Isco , Kroos e il compagno di nazionale e grande amico di Mbappé Karim Benzema . La zona si trova nella periferia della capitale spagnola.

Il Psg continuerebbe a non darsi per vinto

Nonostante tutti ormai dicano che la prossima destinazione di Mbappé sia Madrid - ha il contratto in scadenza a giugno - il Psg non si sarebbe ancora rassegnato all'idea di perderlo a zero e avrebbe fatto recapitare al giovane transalpino un'offertona da 50 milioni netti a stagione. Se decidesse di accettare questa offerta, diventerebbe il calciatore più pagato al mondo e anche uno degli atleti più pagati del pianeta.