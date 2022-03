Sky Sports Uk: "Haaland verso addio al Borussia, scelto l'erede"

LONDRA - Il futuro di Erling Haaland è ancora da decifrare, ma il Borussia Dortmund sa che, probabilmente, questa è l'ultima stagione del bomber norvegese in giallonero. La conferma arriverebbe dall'Inghilterra, visto che, secondo Sky Sports, il club tedesco avrebbe già scelto il possibile erede dell'ex Salisburgo. Si tratterebbe dell'attaccante del Chelsea e della Germania, Timo Werner, che a Londra non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo potenziale, a differenza di quanto fatto in Bundesliga.