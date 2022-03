Fichajes: "Ecco il piano del Real Madrid per arrivare a Haaland"

Secondo Fichajes.com, il Real Madrid avrebbe in mente un piano ben preciso per arrivare a Erling Haaland. Il suddetto piano coinvolgerebbe anche Luka Jovic e Eden Hazard. I due giocatori, infatti, sono da tempo ai margini della rosa e i blancos avrebbero intenzione di cederli di modo di fare spazio a livello salariale e avere maggiori possibilità di successo nella corsa che porta all'attaccante del Borussia Dortmund. I blancos, infatti, parrebbero intenzionati a fare il doppio colpo Mbappé-Haaland, ma in questo senso le sicure partenze, a fine stagione, di Marcelo, Isco e Gareth Bale - tutti e tre hanno il contratto in scadenza - potrebbero non bastare per ingaggiare ambedue i top player.