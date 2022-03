Dalla Spagna: "Haaland conteso tra Real Madrid e Barcellona"

MADRID - Erling Haaland è il sogno di tantissime big per la sessione di mercato estiva. L'attaccante norvegese è infatti conteso da tantissime squadre, con offerte monstre pronte per convincere il Borussia Dortmund e il suo procuratore, Mino Raiola . Tra le tante pretendenti, Haaland avrebbe scelto il Real Madrid, Secondo quanto riportato da As , che cita fonti vicine al giocatore. La proposta dei Blancos è quella di far rimanere il giocatore al Borussia Dortmund fino al 2023 , ma l'attaccante e Raiola hanno rifiutato, preferendo un trasferimento immediato quest'estate.

"Il piano del Real Madrid per arrivare ad Haaland"

Xavi a Monaco per un colloquio con Haaland

Per ora il Real rimane il club più vicino alla stella norvegese, con un'offerta di 75 milioni al club tedesco per il trasferimento e altri 75 milioni tra lo stipendio di Haaland e le commissioni per il padre del giocatore e per Mino Raiola. Rimane tra le favorite però anche il Barcellona, che non non vuole mollare nonostante la preferenza del giocatore per i Blancos. Secondo quanto riportato dal quotidiano "L'Esportiu de Catalunya", per convincere il giocatore lo stesso Xavi si sarebbe recato martedì a Monaco per un colloquio personale, con l'attaccante norvegese che si sta riprendendo dall'ultimo infortunio muscolare proprio nella capitale bavarese. Il coinvolgimento dell'allenatore dei blaugrana, come già avvenuto nelle operazioni Dani Alves e Ferran Torres arrivati al Barcellona nella sessione invernale, potrebbe risultare decisivo. Fonti vicine all'allenatore e al club non hanno nè confermato nè smentito questa notizia.