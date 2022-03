L'Équipe: "Paquetá al Psg se Di Maria non rinnova"

In casa Psg starebbero trovando un pò di problemi per quel che riguarda il rinnovo del contratto di Angel Di Maria. L'accordo attuale scade a giugno, ma può essere prolungato di un'altra stagione. Nonostante l'intenzione dell'ex Real Madrid parrebbe essere quella di rimanere a Parigi, la società non sarebbe disposta ad attivare l'opzione di rinnovo per un altro anno in quanto vorrebbe ringiovanire la rosa in vista della prossima annata. Di Maria, inoltre, non è più un intoccabile e a Madrid, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, potrebbe partire dalla panchina. Secondo quanto riporta L'Equipe, i vice-campioni di Francia avrebbero già in mente il sostituto ideale.