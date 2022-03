Telefoot: "Dembélé potrebbe restare al Barcellona"

Secondo Telefoot , Ousmane Dembélé , alla fine, potrebbe rimanere al Barcellona . Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di tanti club europei compresa la Juventus . Il francese ha il contratto in scadenza a giugno, ma se fino a qualche tempo fa tutto faceva presagire che avrebbe lasciato la Catalogna a zero, ora, viste anche le sue ultime prestazioni, potrebbe decidere di prolungare il suo accordo con la società catalana .

Il club ha cercato di venderlo a gennaio

Inizialmente il giocatore aveva deciso di non prolungare la sua permanenza in Catalogna - è arrivato nell'estate del 2017 per circa 145 milioni di euro - e la stessa società blaugrana aveva deciso di metterlo sul mercato a gennaio per cercare di ricavare qualcosa dalla sua partenza. Visto che alla fine è rimasto a Barcellona, Xavi ha deciso di inserirlo di nuovo nella rosa - era stato praticamente messo ai margini in un primo momento - e il club ha appoggiato la decisione. Lo stesso Dembélé ora sta giocando bene e per questo potrebbe cambiare idea.