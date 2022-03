Le10sport: "Haaland detta le condizioni al Barcellona"

BARCELLONA (Spagna) - Non c'è top club che non ci abbia fatto almeno una volta un pensierino. Ed è anche normale che sia così, visto che Erling Haaland rappresenta uno dei più forti attaccanti in circolazione e a partire dalla prossima estate potrà essere acquistato tramite la clausola rescissoria di 75 milioni. Barcellona, Manchester City, Real Madrid e Psg sono le squadre che più delle altre hanno fatto dei passi in tal senso, ma sarebbero proprio i catalani ad aver preso un piccolo vantaggio.