Marca: "Real-Mbappé, in una settimana si chiude"

MADRID (SPAGNA) - Tra Mbappé e Real è fatta. Non hanno più dubbi in Spagna, dove 'Marca' prevede la firma con i 'Blancos' del 23enne attaccante (in scadenza con il Psg) "per la metà della prossima settimana, anche se l'annuncio ufficiale non si avrà prima della fine della stagione". Secondo il quotidiano madrileno infatti "negli ultimi giorni si sono intensificate le trattative", complice la trasferta al 'Bernabeu' del francese che ha segnato nel ritorno degli ottavi di Champions League ma non è riuscito a evitare l'eliminazione del Paris Saint-Germain per mano della squadra di Ancelotti. Mostruose le cifre dell'operazione: "Mbappé - spiega ancora 'Marca' - riceverà un premio alla firma che potrebbe aggirarsi tra i 60 e gli 80 milioni di euro, mentre il suo stipendio sarà di circa 25 milioni netti a stagione".