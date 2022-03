Footmercato: "Il Psg ha offerto Neymar a tutte le grandi d'Europa"

Il Paris Saint-Germain, secondo quanto riferito da Footmercato, in queste ultime settimane avrebbe provato a offrire Neymar a tutte le big europee, in primis il Barcellona. I blaugrana, però, non si potrebbero permettere l'ingaggio del brasiliano e, inoltre, starebbe cercando di acquistare una punta vera per la prossima stagione. Il brasiliano, comunque, non è più uno degli intoccabili in casa Psg, specialmente dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid. É finito nell'occhio del ciclone e contro il Bordeaux è stato sonoramente fischiato dai suoi tifosi. Il suo contratto scade nel 2025, ma il Psg starebbe già cercando un acquirente. Bisogna vedere se il gicoatore è pronto e se un club è disposto a puntare su un giocatore che in questi ultimi tempi sta tirando i remi in barca.